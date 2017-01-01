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女子フルーレで日本２位 フェンシングのアジア選手権

更新日時：2017年6月19日(月) PM 09:52
　フェンシングのアジア選手権は１９日、香港で行われ、日本は女子フルーレ団体で２位に入った。男子エペ団体は３位だった。（共同）

 

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