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コンフェデ杯サッカー独白星発進 各大陸王者が出場

更新日時：2017年6月20日(火) AM 07:11
　【ソチ共同】サッカーの各大陸王者などで争われるコンフェデレーションズカップ第３日は１９日、ソチで１次リーグＢ組の１試合が行われ、ワールドカップ（Ｗ杯）ブラジル大会王者のドイツが３―２でアジア代表のオーストラリアに競り勝ち、白星発進した。

 

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