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東証２３８円高 午前９時１５分現在
更新日時：2017年6月20日(火) AM 09:43
２０日の東京株式市場の日経平均株価（２２５種）は午前９時１５分現在、前日終値比２３８円７１銭高の２万０３０６円４６銭となった。
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