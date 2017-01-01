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フェンシング、女子エペ日本３位 香港でのアジア選手権

更新日時：2017年6月20日(火) PM 11:59
　フェンシングのアジア選手権は２０日、香港で行われ、日本は女子エペ団体で３位に入った。男子サーブル団体は５位だった。（共同）

 

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