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テニス、Ａ・マリーが１回戦敗退 エイゴン選手権

更新日時：2017年6月21日(水) AM 09:16
　男子テニスのエイゴン選手権は２０日、ロンドンで行われ、７月３日開幕のウィンブルドン選手権でシングルス２連覇を目指す世界ランキング１位のアンディ・マリー（英国）が、１回戦で世界９０位のジョーダン・トンプソン（オーストラリア）に６―７、２―６でストレート負けする波乱があった。Ａ・マリーはこの大会を２連覇していた。（共同）

 

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