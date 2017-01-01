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新垣比菜は通算１０アンダー 日本女子アマゴルフ第２日

更新日時：2017年6月21日(水) PM 05:10
　ゴルフの日本女子アマチュア選手権第２日は２１日、奈良県奈良国際ＧＣ（６５７３ヤード、パー７２）で第２ラウンドが行われ、首位から出た１８歳、新垣比菜（カヌチャ）は７バーディー、２ボギーの６７で回り、通算１０アンダーの１３４とした。

 

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