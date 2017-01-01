文字サイズを変更する
HOME
>
全国のニュース
全国のニュース
ツイート
重量挙げ、知念ひめのは６位 世界ジュニア女子７５キロ級
更新日時：2017年6月21日(水) PM 08:36
重量挙げの世界ジュニア選手権第６日は２１日、東京・大田区総合体育館で行われ、女子７５キロ級で知念ひめの（平成国際大）がトータル２０７キロで６位、大塚優子（東京国際大）は１９７キロで９位だった。２４２キロを挙げたエクアドル選手が優勝した。
１つ前へ戻る
上毛新聞ニュースHOMEへ
全国の主なニュース
藤井四段が最多タイ２８連勝 王将戦１次予選、澤田六段破る
自民、９条改正へ本格議論 自衛隊明記案に賛否交錯
東京都議選が２３日告示 小池氏、勢力拡大狙う
東芝「日米韓連合」と優先交渉 半導体売却で決定
スピードスケート陣が強化合宿 高木美帆、体づくりに手応え
新たな不妊治療で５人誕生 国内初、安全性や有効性に疑問も
ＩＯＣ会長、文大統領と会談へ 平昌五輪の分散開催協議か
小学校英語授業は弾力的に 文科省、指導要領解説書を公表
上毛読者クラブ 風っ子
ニュース動画
すみかくらぶ
新卒就活サイト「Web-JUMPS」
求人情報「求人サンデー」
みのりくらぶ
テレ９
健康通信くらぶ
上毛新聞社の本
群馬県のニュース 週間ランキング
一斉演奏、謎の看板… ＢＯＯＷＹ･･･
「カッパピア」跡地 子ども用プール･･･
栃木で“上州の味”鳥めしを 登利･･･
米西海岸のパスタ店 前橋にぎわい･･･
勢多農高生徒の育てたプランター ６･･･
狙うはラグビー日本代表 中大・笠･･･
草津・湯畑 国名勝に 県内８件目･･･
前橋育英、初戦は高経附 高校野球･･･
「日本一懐かしい遊園地」るなぱあ･･･
SUBARU 世界へさらに飛躍 群馬製作所･･･
上毛新聞の特集
“ぐんま愛” 職と起業関連記事特集
高校野球情報
高校野球 試合結果
小中学生スポーツ特別紙面 写真プレゼント
教職員異動お試し版
花ごよみ
世界遺産関連記事
選挙2017
三山春秋
視点 オピニオン２１
電子速報
みのりくらぶ
健康・医療情報サイト 健康通信くらぶ
URLを携帯へ転送 右のQRコードから上毛新聞モバイルサイト「じょうもばいる」にアクセスできます
上毛新聞ニュースに掲載の記事・写真の無断転載を禁じます。
Copyright JOMO SHINBUN. All right reserved.
上毛新聞社/
371-8666 群馬県前橋市古市町1-50-21
47NEWS参加社
一覧
北海道新聞
室蘭民報
河北新報
東奥日報
デーリー東北
秋田魁新報
山形新聞
岩手日報
福島民報
福島民友新聞
産業経済新聞
日本経済新聞
ジャパンタイムズ
下野新聞
茨城新聞
上毛新聞
千葉日報
神奈川新聞
埼玉新聞
山梨日日新聞
信濃毎日新聞
新潟日報
中日新聞
中部経済新聞
伊勢新聞
静岡新聞
岐阜新聞
北日本新聞
北國新聞
福井新聞
京都新聞
神戸新聞
奈良新聞
紀伊民報
山陽新聞
中国新聞
日本海新聞
山口新聞
山陰中央新報
四国新聞
愛媛新聞
徳島新聞
高知新聞
西日本新聞
大分合同新聞
宮崎日日新聞
長崎新聞
佐賀新聞
熊本日日新聞
南日本新聞
沖縄タイムス
琉球新報
共同通信