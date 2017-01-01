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重量挙げ、知念ひめのは６位 世界ジュニア女子７５キロ級

更新日時：2017年6月21日(水) PM 08:36
　重量挙げの世界ジュニア選手権第６日は２１日、東京・大田区総合体育館で行われ、女子７５キロ級で知念ひめの（平成国際大）がトータル２０７キロで６位、大塚優子（東京国際大）は１９７キロで９位だった。２４２キロを挙げたエクアドル選手が優勝した。

 

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