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孫社長が会長を兼務 ソフトバンクグループ

更新日時：2017年6月22日(木) AM 12:44
　ソフトバンクグループは２１日、孫正義社長が同日付で会長を兼務する人事を発表した。２１日開いた取締役会で決めた。計１１人の取締役のうち、外国人が７人を占めるなど国際的に事業領域を広げており、グループ全体の業務体制を強化する。

　孫正義氏

 

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