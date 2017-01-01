ソフトバンクグループは２１日、孫正義社長が同日付で会長を兼務する人事を発表した。２１日開いた取締役会で決めた。計１１人の取締役のうち、外国人が７人を占めるなど国際的に事業領域を広げており、グループ全体の業務体制を強化する。