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アナウンサーの小林麻央さん死去 乳がんで闘病中

更新日時：2017年6月23日(金) AM 11:49
　歌舞伎俳優市川海老蔵さんの妻で、乳がんで闘病中だったフリーアナウンサーの小林麻央さんが死去したことが、２３日分かった。

 

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