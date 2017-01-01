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アナウンサーの小林麻央さん死去 乳がんで闘病中
更新日時：2017年6月23日(金) AM 11:49
歌舞伎俳優市川海老蔵さんの妻で、乳がんで闘病中だったフリーアナウンサーの小林麻央さんが死去したことが、２３日分かった。
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