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水球、日本は３連敗 ロシア開催の男子ワールドリーグ

更新日時：2017年6月23日(金) AM 10:31
　水球男子のワールドリーグは２２日、ロシアのルザで行われ、準々決勝の組み合わせを決める１次リーグでＢ組の日本はロシアに５―１２で敗れ、３連敗で４位となった。２３日の準々決勝でＡ組１位のセルビアと対戦する。（共同）

 

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