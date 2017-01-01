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近代五種、小野の２８位が最高 Ｗ杯、佐藤は３１位

更新日時：2017年6月24日(土) AM 09:52
　近代五種のワールドカップ（Ｗ杯）リトアニア大会は２３日、ビリニュスで男子決勝が行われ、日本勢は小野友行（警視庁）の２８位が最高だった。佐藤大宗（自衛隊）は３１位。（共同）

 

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