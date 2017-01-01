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バレー男子、日本は黒星発進 世界ジュニア

更新日時：2017年6月24日(土) AM 10:38
　バレーボール男子の世界ジュニア選手権は２３日、チェコのチェスケーブジェヨビツェなどで開幕し、１次リーグＤ組の日本は初戦で中国に１―３で敗れた。１次リーグは１６チームが４組に分かれ、１回戦総当たりで戦う。（共同）

 

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