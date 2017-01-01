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卓球、平野は丁寧に敗れる 中国オープン

更新日時：2017年6月24日(土) PM 12:00
　卓球の中国オープンは２４日、中国の成都で行われ、女子シングルス準々決勝で平野美宇（エリートアカデミー）は世界女王の丁寧（中国）に１―４で敗れた。（共同）

 

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