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水球男子、日本は４強逃す ワールドリーグ

更新日時：2017年6月24日(土) PM 12:16
　水球男子のワールドリーグは２３日、ロシアのルザで準々決勝が行われ、日本はセルビアに１０―１９で敗れて４強入りを逃した。２４日の５～８位決定予備戦でロシアと対戦する。（共同）

 

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