アーチェリーのワールドカップ（Ｗ杯）は２３日、ソルトレークシティーで行われ、個人の女子で永峰沙織（ミキハウス）が４回戦で韓国選手に敗れた。加藤綾乃（ミキハウス）林勇気（堀場製作所）は３回戦で敗退。男子の河田悠希（日体大）も３回戦で敗れた。（共同）