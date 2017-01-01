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アーチェリー、永峰は４回戦敗退 ワールドカップ

更新日時：2017年6月24日(土) PM 12:55
　アーチェリーのワールドカップ（Ｗ杯）は２３日、ソルトレークシティーで行われ、個人の女子で永峰沙織（ミキハウス）が４回戦で韓国選手に敗れた。加藤綾乃（ミキハウス）林勇気（堀場製作所）は３回戦で敗退。男子の河田悠希（日体大）も３回戦で敗れた。（共同）

 

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