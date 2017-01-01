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米女子バスケ渡嘉敷は途中出場 得点できず
更新日時：2017年6月24日(土) PM 02:15
米女子プロバスケットボールＷＮＢＡでストームの渡嘉敷来夢は２３日、本拠地シアトルでのマーキュリー戦に途中出場し、約６分のプレーで無得点だった。チームは８２―８５で敗れた。（共同）
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