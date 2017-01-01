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ヤ１―５Ｄ（２４日） 石田、久々の２勝目

更新日時：2017年6月24日(土) PM 05:22
　ＤｅＮＡは一回に戸柱の適時打で２点を先制し、五回にロペスが２ランを放った。石田は丁寧に内外角を突き、６回を投げて毎回の７三振で無四球無失点と好投し、約２カ月ぶりの２勝目。ヤクルトはリーグ最速で４０敗目を喫した。

 

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