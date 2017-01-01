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テコンドー女子の松井３回戦敗退 世界選手権

更新日時：2017年6月24日(土) PM 05:27
　テコンドーの世界選手権は２４日、韓国の茂朱で開幕し、女子４６キロ級で松井優茄（東京都協会）は１、２回戦を勝って進んだ３回戦でインドネシア選手に敗れた。男子５４キロ級の松井隆太（東京都協会）は２回戦で韓国選手に屈した。（共同）

 

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