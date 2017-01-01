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長野南部で震度５強 浅い震源、Ｍ５・７

更新日時：2017年6月25日(日) AM 07:56
　２５日午前７時２分ごろ、長野県王滝村と木曽町で震度５強の地震があった。気象庁によると、震源地は長野県南部。震源の深さはごく浅い。地震の規模はマグニチュード（Ｍ）５・７と推定される。

 

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