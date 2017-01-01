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大雨で九州新幹線、一時見合わせ 熊本―鹿児島中央

更新日時：2017年6月25日(日) AM 10:54
　九州新幹線は新八代―新水俣に設置された雨量計が規制値に達したため、２５日午前６時２０分ごろから熊本―鹿児島中央の上下線で運転を一時見合わせた。午前７時５分ごろに徐行で運転を再開した。

 

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