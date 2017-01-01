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バレー男子、日本は１勝１敗 世界ジュニア選手権

更新日時：2017年6月25日(日) AM 10:18
　バレーボール男子の世界ジュニア選手権は２４日、チェコの各地で１次リーグが行われ、Ｄ組の日本はエジプトに３―１で勝ち、通算１勝１敗とした。（共同）

 

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