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近代五種Ｗ杯、朝長が２３位 才藤は３２位
更新日時：2017年6月25日(日) AM 11:09
近代五種のワールドカップ（Ｗ杯）リトアニア大会は２４日、ビリニュスで女子決勝が行われ、日本勢は朝長なつ美（警視庁）の２３位が最高で、才藤歩夢（早大）は３２位だった。（共同）
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