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２Ａの中後、１回を無失点 ダイヤモンドバックス傘下

更新日時：2017年6月25日(日) PM 12:04
　米大リーグ、ダイヤモンドバックス傘下のマイナー、２Ａジャクソンの中後が２４日、ジャクソンビル戦の八回から３番手で登板し、１回を無安打無失点、２三振１四球で勝敗などは付かなかった。（共同）

 

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