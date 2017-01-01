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オ５―１ロ（２５日） オリックス西が３勝目

更新日時：2017年6月25日(日) PM 04:10
　オリックスは１―１の六回に小谷野、ロメロの連続適時二塁打で２点を勝ち越し、八回には小谷野、ロメロの連続本塁打で２点を加えた。西は８回６安打１失点で４月２２日以来の３勝目。ロッテの石川は７回３失点で７敗目を喫した。

 

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