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小池新党と自民、第１党を競る 都議選、共同通信調査

更新日時：2017年6月25日(日) PM 04:20
　共同通信社が２４、２５両日に実施した東京都議選に関する電話世論調査で、小池百合子知事が率いる地域政党「都民ファーストの会」と自民党が第１党をかけて接戦となっていることが分かった。投票先は、都民ファが２６％、自民２５％。

 

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