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ヤ０―６Ｄ（２５日） 今永が今季２度目の完封

更新日時：2017年6月25日(日) PM 04:50
　ＤｅＮＡは三回に梶谷の犠飛で先制し、四回に嶺井のソロで加点。七回にロペスの適時二塁打と筒香の８号３ランで４点を挙げた。今永は散発の４安打に抑え、今季２度目の完封で４勝目。ヤクルトの石川はリーグワーストの８敗目。

 

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