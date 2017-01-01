ＤｅＮＡは三回に梶谷の犠飛で先制し、四回に嶺井のソロで加点。七回にロペスの適時二塁打と筒香の８号３ランで４点を挙げた。今永は散発の４安打に抑え、今季２度目の完封で４勝目。ヤクルトの石川はリーグワーストの８敗目。