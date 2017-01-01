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広５―０神（２５日） 広島が快勝

更新日時：2017年6月25日(日) PM 04:09
　広島が一回に鈴木の適時打で先制。四回は２死から大瀬良の二塁打を足場に田中の適時打、菊池の２戦連発となる２ランで加点した。大瀬良は７回８安打ながら無失点で５連勝。阪神は零敗で今季初の４連敗。好機を生かせなかった。

 

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