楽天は一回に聖沢の適時打、銀次の犠飛などで３点を先行。五回に銀次の適時打で加点し八回に代打アマダーの押し出し死球とペゲーロの適時打で２点を加えた。岸は８回５安打無失点で６勝目。日本ハムは序盤の好機を生かせず零敗。