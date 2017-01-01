文字サイズを変更する
小
中
大
　

全国のニュース

巨４―３中（２５日） 巨人が逆転サヨナラ勝ち

更新日時：2017年6月25日(日) PM 05:44
　巨人が逆転サヨナラ勝ちし、連敗を２で止めた。２―３の九回にマギーと陽岱鋼の長短打で追い付き、なおも１死一、三塁から代打石川が中前打を放った。救援のマシソンが２勝目。中日は抑えの田島が打たれ、連勝は４で途切れた。

 

１つ前へ戻る 上毛新聞ニュースHOMEへ