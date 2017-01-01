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テコンドー女子の山田３回戦敗退 世界選手権

更新日時：2017年6月25日(日) PM 07:28
　テコンドーの世界選手権第２日は２５日、韓国の茂朱で行われ、女子４９キロ級の山田美諭（東京都協会）は１、２回戦を勝ち進んだが、３回戦で中国選手に敗れた。男子７４キロ級の浜田康弘（全日本協会）は初戦の２回戦でリトアニア選手に屈した。（共同）

 

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