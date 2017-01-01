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フェンシング代表に見延ら ７月の世界選手権

更新日時：2017年6月25日(日) PM 09:48
　日本フェンシング協会は２５日、世界選手権（７月・ライプチヒ＝ドイツ）の代表メンバーを発表し、男子エペはリオデジャネイロ五輪で個人６位の見延和靖（ネクサス）ら５人が選ばれた。同フルーレは昨年の全日本選手権個人戦を制した松山恭助（早大）ら４人を選出した。女子フルーレは菊池小巻（専大）らが代表入りした。

 

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