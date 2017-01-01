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ロッシが今季初勝利 オートバイ世界選手権

更新日時：2017年6月26日(月) AM 12:03
　オートバイの世界選手権シリーズ第８戦、オランダ・グランプリ（ＧＰ）は２５日、オランダのアッセンで行われ、最高峰のモトＧＰクラスはバレンティーノ・ロッシ（イタリア、ヤマハ）が今季初勝利、通算８９勝目を挙げた。モト２クラスで中上貴晶（カレックス）が３位に入った。（共同）

 

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