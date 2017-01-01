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テコンドー、本間は２回戦敗退 世界選手権第３日

更新日時：2017年6月26日(月) PM 03:42
　テコンドーの世界選手権第３日は２６日、韓国の茂朱で行われ、男子６８キロ級の本間政丞（東京都協会）は１回戦でニュージーランド選手に勝ったが、２回戦でロシア選手に敗れた。（共同）

 

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