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テニスの大坂、２回戦進出 エイゴン国際

更新日時：2017年6月27日(火) AM 12:49
　テニスのエイゴン国際は２６日、英国のイーストボーンで行われ、女子シングルス１回戦で大坂なおみ（日清食品）は尾崎里紗（江崎グリコ）に６―０、６―１で勝ち、２回戦に進んだ。（共同）

 

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