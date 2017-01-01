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テニス、杉田が２回戦進出 アンタルヤＯＰ

更新日時：2017年6月27日(火) AM 12:29
　男子テニスのアンタルヤ・オープンは２６日、トルコのアンタルヤで行われ、シングルス１回戦で杉田祐一（三菱電機）はマシュー・エブデン（オーストラリア）に６―１、６―３で勝ち、２回戦に進んだ。（共同）

 

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