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東証７８円高 午前９時１５分現在

更新日時：2017年6月27日(火) AM 09:15
　２７日の東京株式市場の日経平均株価（２２５種）は午前９時１５分現在、前日終値比７８円７４銭高の２万０２３２円０９銭となった。

 

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