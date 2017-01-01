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ヤ３―４巨（２７日） 巨人が競り勝つ

更新日時：2017年6月27日(火) PM 09:01
　巨人が競り勝った。３―３の七回に長野が６月２日以来となる今季３号ソロを放ち、勝ち越した。田口が七回途中まで３失点で６勝目を挙げ、カミネロが１５セーブ目。ヤクルトは五回に山田の２ランで追い付くなど粘ったが、３連敗。

 

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