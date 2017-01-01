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東芝が米ＷＤを提訴 半導体子会社の売却「妨害」

更新日時：2017年6月28日(水) PM 02:29
　東芝は２８日、半導体子会社「東芝メモリ」（東京）の売却を妨害したとして、工場を共同運営する米ウエスタン・デジタル（ＷＤ）に対し、不正競争行為の差し止めと１２００億円の損害賠償を求めて東京地裁に提訴した。

 

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