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渋谷暴動事件、大坂容疑者を起訴 東京地検

更新日時：2017年6月28日(水) PM 02:40
　１９７１年の渋谷暴動事件で、東京地検は２８日、警察官を殺害したとして殺人などの罪で、過激派「中核派」の活動家大坂正明容疑者（６７）を起訴した。

 

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