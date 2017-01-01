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日本人飛行士、３０年に月面探査 宇宙航空研究開発機構

更新日時：2017年6月28日(水) PM 07:55
　宇宙航空研究開発機構は２８日、２０３０年に日本人宇宙飛行士による月面探査の実現を目指す方針を明らかにした。

 

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