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日ハムの近藤が手術 腰部椎間板ヘルニア

更新日時：2017年6月28日(水) PM 11:24
　日本ハムは２８日、近藤が徳島県内の病院で腰部椎間板ヘルニアの手術を受けたと発表した。１０日間ほど入院し、試合復帰まで３カ月を要する見込み。

 

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