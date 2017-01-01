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エイゴン国際、大坂は２回戦敗退 ウォズニアッキに敗れる

更新日時：2017年6月29日(木) AM 01:36
　テニスのエイゴン国際は２８日、英国のイーストボーンで行われ、女子シングルス２回戦で大坂なおみ（日清食品）はキャロライン・ウォズニアッキ（デンマーク）に２―６、６―７で敗れた。（共同）

 

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