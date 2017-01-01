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バレー男子、豊田合成が２連勝 アジア・クラブ選手権

更新日時：2017年6月29日(木) PM 10:08
　バレーボール男子のアジア・クラブ選手権は２９日、ベトナムのナムディンなどで行われ、１次リーグＤ組の豊田合成はモルディブのチームを３―０で下し、２連勝とした。（共同）

 

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