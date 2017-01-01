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サッカー、ドイツが決勝進出 コンフェデ杯
更新日時：2017年6月30日(金) AM 05:36
【ソチ共同】サッカーの各大陸王者などで争われるコンフェデレーションズカップ第９日は２９日、ソチで準決勝の１試合が行われ、ワールドカップ（Ｗ杯）ブラジル大会王者のドイツが４―１で北中米カリブ海代表のメキシコに快勝した。７月２日（日本時間３日）の決勝で南米覇者のチリと対戦する。
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