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ソフトバンクが価格変動チケット 昨年に続き

更新日時：2017年6月30日(金) PM 06:10
　ソフトバンクは３０日、昨年に続き、リーグ内の順位や売れ行きなどによって価格を変動させる入場券を販売すると発表した。ヤフオクドームでの主催試合のうち、７月１７日の西武戦以降の計２７試合、各５８席が対象。７月３日から順次、同じソフトバンクグループのヤフーの電子チケットサービスで販売する。

 

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