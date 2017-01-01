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柔道、志々目と玉置が優勝 グランプリ大会

更新日時：2017年6月30日(金) PM 09:29
　柔道のグランプリ大会は３０日、中国のフフホトで行われ、男子６０キロ級の志々目徹（了徳寺学園職）と女子５７キロ級の玉置桃（三井住友海上）が優勝した。（共同）

 

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