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バレーボール、豊田合成は３連勝 アジア・クラブ選手権

更新日時：2017年7月1日(土) PM 12:00
　バレーボール男子のアジア・クラブ選手権は６月３０日、ベトナムのナムディンなどで行われ、１次リーグＤ組の豊田合成は中国のチームに３―０で勝って３連勝の同組１位で２次リーグに進んだ。（共同）

 

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