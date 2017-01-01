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Ｊ１、札幌が連敗６で止める 第１７節

更新日時：2017年7月1日(土) PM 04:30
　明治安田Ｊ１第１７節第１日（１日・札幌ドームほか＝６試合）札幌が清水を１―０で下し、連敗を６で止めた。勝ち点は１５。

 

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