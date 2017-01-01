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西２―４オ（１日） 松葉が３勝目

更新日時：2017年7月1日(土) PM 04:42
　オリックスが逃げ切った。二回に大城の２点適時打と駿太の２点適時打で４点を先制。松葉がテンポのいい投球で７回２失点の好投で約１カ月ぶりの３勝目。黒木、平野とつないでリードを守った。西武は十亀が序盤に崩れ、４連敗。

 

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