オリックスが逃げ切った。二回に大城の２点適時打と駿太の２点適時打で４点を先制。松葉がテンポのいい投球で７回２失点の好投で約１カ月ぶりの３勝目。黒木、平野とつないでリードを守った。西武は十亀が序盤に崩れ、４連敗。