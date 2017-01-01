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神３―１ヤ（１日） 阪神が連敗８で止める

更新日時：2017年7月1日(土) PM 05:30
　阪神が連敗を８で止めた。三回に大山がプロ初安打となる先制３ラン。能見は変化球が切れ、６回をソロの１点に抑えて５月３１日以来の３勝目。ドリスがリーグトップに並ぶ２１セーブ目を挙げた。ヤクルトの原樹は一発に泣き５敗目。

 

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